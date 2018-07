Was kann beispielsweise das Haus in Braunau dafür, dass dort ein Diktator geboren wurde? Das Gebäude selbst ist als Biedermeierhaus historisch wertvoll und sollte daher möglichst originalgetreu erhalten werden. Hätten die Medien die Sache nicht hochgespielt, würde niemand daran denken, wer dort geboren wurde, als das Haus bereits rund 300 Jahre alt war. Dass das Haus jetzt rund 400 Jahre alt ist, ist den linken Denkmalschützern, die den Abriss fordern, scheinbar egal.

Ganz anders geht der Denkmalschutz mit einem Haus in Gänserndorf um, das vor vielen Jahren als Synagoge genutzt wurde. Das kleine Gebäude wurde so oft umgebaut und renoviert, dass von der ursprünglichen Substanz nichts mehr zu erkennen ist. Einzig die Tatsache, dass dort eine kleine Synagoge war, die keine Nutzung mehr findet, rechtfertigt nicht den Erhalt dieses Hauses.

Seit der Schließung sind 80 Jahre vergangen, in denen sich niemand darum gekümmert hat, den alten Wert der Synagoge wiederherzustellen. Jetzt, da es abgerissen werden soll, haben die Grünen ihre angebliche Liebe zu dem Haus entdeckt. Wenn die Öko-Partei so ein Interesse daran hat, so lässt sich vielleicht ein Mietvertrag realisieren, in dem die Grünen mit dem Denkmalamt den ursprünglichen Zustand als Synagoge wiederherstellen. Gegen etwas zu protestieren ist eine Sache, es aber besser zu machen ist eine andere – hier hätten die Grünen eine Gelegenheit dazu.

Stephan Pestitschek, Strasshof

