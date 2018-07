Wo sonst auf der Welt kann man nachts und zum Ausgehen gratis parken – im Landhaus... Da bräuchte es halt ein hübscheres Gehweg-Konzept ins Zentrum. Immer, wenn ich einkaufen gehe, bin ich „VIP-Gast“ in den Garagen. Platz in Hülle in Fülle.

Die FUZO leidet nicht unter Kundenmangel durch zu wenig Parkflächen, sondern die Baustelle und zu wenig „lebendiges Gretzl“. St. Pölten hat viel Potenzial. Die Kulturhauptstadt ist in Reichweite. Der Domplatz ist nur mehr kindisches Thema – Überbleibsel einer vergangenen Politikergeneration.

Maggie Dorn Hayden, Böheimkirchen

Reaktion auf den Kommentar „Parken: Darf es etwas mehr sein?“, NÖN Woche 29, Seite 2.