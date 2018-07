Ich war selbst zehn Jahre Gemeinderat dieser Großgemeinde, von 1975 bis 1985. Meine Erfahrungen damals waren nicht die besten. Wir hatten und haben in Muckendorf viele Pachtgründe, die der Gemeinde Einnahmen bescherten und tun dies noch heute. Vonseiten der Gemeinde Zeiselmauer, wurden damals diese Einnahmen großzügig in Zeiselmauer investiert, die drei anderen Katastral-Gemeinden gingen leer aus. Daher wurde in den 90er-Jahren wieder eine Trennung dieser Zwangsehen vorangetrieben, die schließlich mit der Trennung im Jahre 1998 vollzogen wurde. Seither ist Muckendorf-Wipfing die jüngste Gemeinde in Niederösterreich.

Das ist nun 20 Jahre her, und man kann nur staunen, was in diesen 20 Jahren alles in dieser Gemeinde passiert ist. Ich schreibe das, weil man durch den Schaden klug wird. Es wird wohl immer bei Zusammenlegungen so bleiben, dass die kleineren Gemeinden in so einer Gemeinschaft verlieren müssen. Ist doch in der Nachbarschaft ebenso, da wurde Langenlebarn an Tulln angeschlossen, aber auch diese Gemeinde hat gegenüber früher nur verloren.

Hansjürgen Linder, Muckendorf

Leserbrief zum NÖN-Leitartikel „Gemeinde Fusionen kommen irgendwann“ in der Woche 28/2018