Wer das sein wird, ist abzusehen: Nunzer, Schimek und Co., die via Managementplan die Öffentlichkeit an der Nase herumführen und das effektivste Verschandelungsprogramm fahren, das die Wachau je gesehen hat. Hier bahnt sich ein Gipfeltreffen zwischen selbstverschuldeter Ahnungslosigkeit und angeborener Gefühllosigkeit, gepaart mit Intrigantentum, an. Ziel: die Wachau „nicht zu einem Freilichtmuseum“ werden zu lassen.

Wer will denn ein Freilichtmuseum? Wer wird hier prophylaktisch angegriffen? Ein Schelm, der hinter dieser Ansage keine Aggression gegen Mitbürger sieht, deren einziges Delikt es ist, sich Gedanken über das Versagen so mancher Entscheidungsträger zu machen. Eine Einladung an alle, die sich ehrlich Gedanken machen, schaut anders aus.

Denk ich an die Wachau in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.

Dr. Christian Hirtzberger, Spitz

Zu den Berichten über eine mögliche „Eintrittsgebühr“ in Wachau-Orte