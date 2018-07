Was dem Tagesgast (...) abgeht in Neunkirchen: Es gibt nur einen unterbelichteten Stadtbusverkehr. Oder ein Taxi kurzfristig zu bekommen war mir nicht möglich. Anreise ohne Auto ist ein schwieriges Unterfangen. Zum Glück gibt es jetzt ÖBB-Mietwägen in Wiener Neustadt.

Wolfgang Bernardi, Bludenz (Vorarlberg)

Betrifft: „Mit Tagestourismus Wirtschaft ankurbeln“, NÖN Neunkirchen, KW 28/2018, Seite 5.