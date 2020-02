Zu einem Sturmschaden in der Klosterstraße in Zwettl kam es am Dienstagvormittag gegen 8.30 Uhr. Eine Plakatwand war durch eine Sturmböe aus der Verankerung gerissen worden und lag auf der Fahrbahn. Acht Kameraden der Wehr sicherten die Wand und machten die Fahrbahn wieder frei. Nach einer halben Stunde konnten die Feuerwehrkameraden wieder einrücken.