Denn mittlerweile muss auch der Dümmste kapieren, dass das in Mistelbach leider bis zum Exzess betriebene Abholzen von Grünflächen schuld an der ganzen Misere ist. Man schaue sich doch nur in den Netzwerken in diversen Videos an, woher die Schlammmassen kommen.

Nämlich von dort, wo früher ausgedehnte Grüngürtel existierten, z. B. an der Schrickerstraße bei Lanzendorf. Dort ist jetzt nix mehr. Aber die Mahner gegen diese mehr als dumme naturvernichtende Politik der Geldgier wurden und werden immer noch als Spinner diskreditiert.

Herbert Schlemmer, Mistelbach

Zur Berichterstattung zu den Vermurungen in der Lanzendorfer Schrickerstraße nach heftigen Unwettern in der Ausgabe 29/2018