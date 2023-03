Ich weiss nur, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Jetzt gibt es dieses Museum schon eine lange Zeit und die Besucherzahlen scheinen es wert zu sein.

Doch was mir mehr auf die Nerven geht, und das immer mehr in den letzten Jahren sind die „Gutmenschen“, die alles besser wissen und die Welt umstrukturieren wollen. Angefangen von den Genderungen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, denn Frau, ist Frau, mit dem entsprechenden Genital und Mann ist Mann, ebenfalls mit dem entsprechenden Genital. Also hört verdammt noch mal auf mit diesem Stimmungsgeschlecht!

Ich frage mich, wer jetzt hier die Schwurbler, Querdenker etc. sind, die sich um solche Dinge Gedanken machen. Wir haben andere Probleme, nämlich, wie können wir uns das Leben weiterhin leisten? Also fangt an, euch über diese Themen Gedanken zu machen.

Tut mir leid, für eure Hirngespinste hab ich kein Verständnis.