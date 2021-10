Die Kremser wurden in letzter Zeit durch ein Volksfest belästigt, das nicht nur in punkto Lärm Rekorde aufstellte, sondern auch die Corona-Infektionen durch die Decke gehen ließ. Jeder konnte das voraussehen, dennoch wurden Lärm, Feinstaub und Ansteckungen auch noch mit Steuergeld subventioniert.

Zugleich löst man genau mit Schulferienende durch die Genehmigung gleich zweier (!) AmpelBaustellen auf der Lan gen loi ser stra ße jeden Morgen einen Verkehrsinfarkt aus.

Im Magistrat hat ein langjähriger Mitarbeiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung mit fast abgeschlossenem Jusstudium keine Chance bei der Nachbesetzung des Amtsleiters, zum Zug zu kommen. Er unterliegt einem Ex-Exekutivbeamten, der zwar sympathisch wirkt, aber (laut NÖN) über keine Reifeprüfung verfügt.

Weiß der Herr Bürgermeister eigentlich, dass kommendes Jahr gewählt wird?

Sylvia Holzmüller, Weitra

Gegen den Abriss

Zum Bericht „Häuser stehen vor Abriss (NÖN 39/2021, Seite 14):

Als Bewohnerin der Schillerstraße ist meine Meinung zum Abriss der Häuser klar: Bitte nein! Warum wird so etwas genehmigt?

Meine Argumente dagegen:

1) Eine ewig lange Baustelle gegenüber dem Stadtpark. Staus sind programmiert. Eine relativ enge, kurvige Stelle: Wo bleiben da die Baufahrzeuge stehen?

2) Staub und Lärm nicht nur für uns Anwohner, sondern auch für alle Ruhe suchenden Besucher des Stadtparks.

3) 72 Eigentumswohnungen? Lassen Sie sich die Zahl bitte auf der Zunge zergehen: 72! Wer braucht die? Bisher waren dort zehn bis zwölf Wohnungen. Also auch 72 Autos mehr.

4) Ich suche nach einer Erklärung, warum unser Haus zum „Ensembleschutz“ erkoren wurde. Wir müssen jeden Fenstertausch bewilligen lassen und um Genehmigungen für jede kleinste Veränderung ansuchen. Und ein paar Häuser weiter wird mit der Abrissbirne gearbeitet…

Ich weiß, mein Protest wird ungehört verhallen, nichts verändern – aber vielleicht aufrütteln? Anders können wir uns leider nicht wehren gegen Immobilienentwickler und ähnliche gesichtslose Investment-Unternehmen.

Brigitte Armster, Krems

Warnungen ignoriert

Zum Bericht „Radwegfalle: Nun droht Klage (NÖN 39/2021, S. 1 und 10):

Der auch in Krems deutlich sichtbare Trend zum alltäglichen Radfahren ist absolut zu begrüßen. Will man diesem Trend gerecht werden, liegt es auf der Hand, dass ein zügiger und qualitätsvoller Ausbau der Radinfrastruktur erfolgen muss. Die Kreuzung Ringstraße/Gartenaugasse ist allerdings aus Sicht der Radlobby Krems problematisch.

Bereits vor ca. einem Jahr, als die betroffene Stelle gebaut wurde, hat die Radlobby mehrmals die Verantwortlichen darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine Gefahrenstelle handelt, bei der Unfälle zu erwarten sind. Auch die NÖN berichtete daraufhin mehrmals über diese Probleme. Konkret wurde damals von uns aufgezeigt, dass die Verschwenkung des Radweges im Kreuzungsbereich Probleme bereitet und der Radweg zu schmal ist, wodurch er nicht den Mindestvorgaben entspricht. Zusätzlich wurde in diesem ohnehin schon problematischen und zu engen Abschnitt ein Lichtmast montiert, der ein weiteres Hindernis darstellt und gemäß den Vorschriften nicht so nah zum Radweg platziert werden dürfte.

Es ist bedauerlich, dass die Warnungen der Radlobby kein Gehör gefunden haben und es zu den prognostizierten Unfällen gekommen ist. Es bleibt zu hoffen, dass ausstehende Verbesserungen der Radverkehrsinfrastruktur in und um Krems mit Sorgfalt und alle Qualitätskriterien erfüllend geplant und ausgeführt werden.

Gerhard Hanel, Gruppensprecher der Radlobby Krems

Radfahrer befragen!

Es wurde mir angeraten, Ihnen den Ist-Zustand (bereits fünf Schwerverletzte an dieser Stelle!) an dieser kranken Radwege-Ausführung zu übermitteln. Ich war selbst bei zwei schweren Unfällen in Folge anwesend. Einer bekam eine sehr befremdliche Auskunft von der zuständigen Stelle des Magistrats.

Was ich nicht verstehe, dass sie bei Ihrer Online-Abstimmung wieder auch Autofahrer und Radfeinde über die Zufriedenheit mit den Radwegeanlagen auf der Ringstraße mit abstimmen lassen. Es sollte der Kremser Radfahrbeauftragte gemeinsam mit der Radlobby ausschließlich Kremser Radfahranlagenbenutzer befragen! Dann würde ich mich über eine Veröffentlichung in der NÖN freuen!

Franz Hofbauer, Krems

Abschrägung fehlt

Auch ich bin ein Opfer dieser Falle geworden – genau so, wie es Josef Mayer beschreibt. Ich war nicht im Spital, habe aber auch wochenlang an einem lädierten Knie, geprellter Schulter etc. laboriert. Meines Erachtens genügt ein Strich nicht, zumindest eine Abschrägung oder, noch besser, ein komplett flacher Verlauf wären gut, um von der Fahrbahn wieder zurückzukommen. Der Klage schaut man dann vielleicht nicht mehr so gelassen entgegen, wenn es den ersten Toten gibt.

Der Hinweis über zu hohe Geschwindigkeit mit einem Fahrrad ist lächerlich.

Walter Mayr, Krems

Auch ich war ein Opfer der Radwegfalle. Am 5. August fuhr ich dort mit dem (Alltags-)Fahrrad in Richtung Westen. Durch eine am Ende der Kreuzung anhaltende Radfahrerin kam ich etwas nach links ab und dachte, der orange Streifen sei zur Abgrenzung gegen die Fahrbahn aufgebracht worden, weil sich dort kein Randstein befindet. Beim Sturz erlitt ich eine Prellung der rechten Schulter, mehrere blutende Wunden am rechten Arm (trotz langärmeliger Jacke), ein handtellergroßes Hämatom an der rechten Hüfte und eine Schürfwunde mit Hämatom an der rechten Schläfe.

Die Sturzgefahr an diesem so gut „getarnten“ Randstein hat mit der Fahrgeschwindigkeit nichts zu tun, allenfalls die Folgen, die aber beim Aufprall am scharfkantigen Randstein immer arg sein können.

Mein Vorschlag wäre, den Randstein flach abzuschrägen – kein großer Aufwand! – und damit weitere Körperverletzungen zu vermeiden, egal, ob dies nun rechtlich geboten ist oder nicht.

Dr. Karl Reinberg, Krems

Radler-Probleme

Weil‘s „Radweg“ oder „Rad weg“ lautet

seit Wochen schon in unsrer NÖN,

hat manches Opfer sich geoutet:

„Hast ein Rad, hast ein Problem!“

Da lob ich mir des Autos Treue,

Wenn‘s auch dem Zeitgeist nicht behagt.

Es harret meiner stets aufs Neue

gewisslich dort, wo ich‘s geparkt.

PS: Ob Masten oder Fahrbahnknick:

Dem Kremser Radler lacht das Glück!

Ewald Ruhm, Krems

