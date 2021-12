Abschaltzeiten für den geplanten Windpark in Grafenschlag

Bestätigt, was Initiativen aufzeigen

Jetzt wurde mit dem Gutachten der Amtssachverständigen der NÖ Landesregierung bestätigt, was die Umweltorganisation und die Bürgerinitiativen immer aufzeigten: Vergrämung des Schwarzstorches sowie Verhinderung eines Bruterfolges im Jahr 2021 durch Bautätigkeiten des Betreibers. Auf diese Problematik wurde immer wieder bei der BH Zwettl verwiesen und Anzeige erstattet, leider hat hier die Behörde nicht reagiert und einen großen Fehler gemacht. Schon im Frühling 2021 bei den ersten Meldungen hätte die Behörde einen Baustopp wegen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz durchführen müssen. Wäre dies so gewesen, würde jetzt noch kein Windrad stehen, und die Kosten für den Betreiber und der Schaden für Natur und Umwelt wären gering ausgefallen. Je länger hier die Behörden und das Amt der NÖ Landesregierung zuschauen, umso höher wird der Schaden für den Betreiber und für die Natur und Umwelt. Hier bei diesem Windkraftprojekt wird nachweislich der Lebensraum des Schwarzstorches zerstört. Jede Person, welche für diese Windindustrieanlagen ist, akzeptiert den Verstoß gegen das NÖ Naturschutzgesetz sowie die EU Richtlinien. Auch Gemeindevertreter, welche Lobbying für dieses Projekt betrieben haben, sollten spätesten jetzt die Gesetze respektieren und sich von diesen Industrieanlagen in den Wäldern verabschieden.

Günther Maier, Großgöttfritz

Aus Profitgier drübergefahren

Wir können uns den Worten von Herrn Maier nur anschließen, leider ist es so, dass ohne Rücksicht auf Naturschutz mehr oder weniger fragwürdige Projekte aus dem Boden gestampft werden, wobei manche Betreiber mit ihnen nahestehenden Gutachtern arbeiten und so ihre Projekte durchboxen. Ein derartiges Projekt ist auch in der Gemeinde Sallingberg geplant, wo ebenfalls Schwarzstörche schon seit Langem ihre Horste haben. Abgesehen davon, dass Windparks in einem wunderschönen Waldgebiet unserer Meinung nach keine Berechtigung haben, wird auch aus Gründen der Profitgier über alle Natur- und Landschaftsschutzgesetze und Vorgaben drübergefahren. Und zu guter Letzt wird leider auch bei so wichtigen Entscheidungen, die ja die gesamte Bevölkerung im Umkreis betreffen, diese in keinster Weise eingebunden, was für eine demokratische Struktur ein Armutszeugnis darstellt. Es ist nur zu hoffen, dass zukünftige Projekte besser und genauer geprüft werden, damit ist gemeint von unabhängigen Sachverständigen... Die gibt es ja ebenfalls.

Birgit Rauner, Hirschenschlag

Windpark erlaubt, Feuerwerk nicht?

Der Anblick dieser Monster mitten im Wald ist schon schlimm, wenn diese in Betrieb gehen, wird es auch noch laut – aber die tierischen Bewohner des Waldes können sich ja nicht wehren. Dem Klimaschutz wird alles untergeordnet: Hier zählt der viel gepriesene Wald (trotz massiver Förderungen für Aufforstungen) als CO₂-Speicher genauso wenig wie der Artenschutz. Der Anblick mag spektakulär sein, aber ändert nichts an der Tatsache, dass die eine Behörde keine Gefährdung des Schwarzstorches für die Dauer seines Aufenthaltes in direkter Nähe zu einem Windpark in NÖ sieht, eine andere Behörde aber bereits ein 15-Minuten-Feuerwerk wegen Gefährdung eines Schwarzstorchbrutpaares untersagt.

Martha Lichtenwallner, Engelbrechts

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.