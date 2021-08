Wie so viele, so wünsche auch ich, dass es vielleicht in einer neuen Form weiter gehen kann. Das wünsche ich auch Grafen Hoyos auf der Suche nach neuen Betreibern. Eine positive Nutzung und Auslastung der Schlossräumlichkeiten mit den vielen Nächtigungen eines Schulungsbetriebes wird sehr schwer zu ersetzen sein. Bedauerlich, dass ausgerechnet eine Kammer, die sich durch ihre Mitglieder (“Landarbeiter”) dem ländlichen Raum verpflichtet fühlt, aus dieser wunderschönen Ecke Niederösterreichs, die ohnedies zu kämpfen hat, weil es dort so ruhig geworden ist, zurück zieht.

Als Touristin habe ich immer den Eindruck gewonnen, dass der Schlossbetrieb ein wichtiges Rückgrat des Ortes und der ganzen Umgebung war. Dabei ging es nicht nur um das Wirtschaftliche, sondern um so vieles, was “Heimat” im eigentlichen Sinn ausmacht. Diese Begegnungen konnten in einem Rahmen erfolgen, der auch einfachen und normalen Leuten immer offenstand und nicht nur reichen Leuten mit Luxusbeziehungen. Das war so positiv, dass man es kaum in Worten beschreiben kann! Auch ich gehöre zu solchen “Nutznießern”. Als einfache Reisende konnte ich öfter im Sommer einige Tage in Drosendorf verbringen.

Die Übernachtungsmöglichkeit im Schloss war bezaubernd, eigentlich, ein sehr großes Erlebnis, dessen Erfahrung auf den gesamten Aufenthalt ausgestrahlte; etwas ganz Besonderes. Ich glaube, das Schloss für alle, die je dort sein durften, und das waren so viele, die das Waldviertel sonst gar nicht auf diese Weise kennen gelernt hätten, eine dauernde Sympathie und wirtschaftliche Unterstützung (Urlaub) für Drosendorf und den Landstrich and der Thaya hervorgebracht. Einen der größten Verdienste daran hatte Schloss-Team. Alle waren so äußerst liebenswürdig und hilfsbereit. Die Gäste wussten es zu schätzen. Sie waren ebenso lieb und sympathisch. Die Zusammensetzung war auch so landestypische. Viele Radfahrer, Familien, einzelner Leute, die die Ruhe zu schätzen wussten oder Kultur liebten.

Ich denke, ich spreche auch für meine Mitgäbet wenn ich sage, dass da ein Staunen und Dankbarkeit war, dass es in Österreich Leute gibt, die sich die Arbeit und Mühe antun (Familie Hoyos und damalige LAK Mitarbeiter-Team), einen so ur-österreichischen Ort zu betreiben. Ich habe in Drosendorf sehr viel über Österreich gelernt (stamme ursprünglich aus OÖ). Das erfüllt mich mit Dankbarkeit; aber auch großer Trauer, dass es das nicht mehr gibt. Ein großer Verlust!

Danke für die ausgezeichnete Hintergrundberichterstattung.

Barbara Zuber Goldstein, Historikerin und Filmemacherin