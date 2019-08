Ach Gott, wie schön war die Wachau ,

als noch die Donau lieblich blau.

Nun fließt sie tief betrübt dahin,

Fäkalien sind in ihr drin!

Sie färben das berühmte Blau

in trübes Braun und ödes Grau.

Es wird gesagt, dass Schiffstoiletten

den Wellen übergeben hätten,

was sie brav transportieren sollten,

in ihrem Bauch nicht haben wollten. So einfach ist es zu erklären,

warum die Farben anders wären,

die nun die Donau angenommen,

weil „Trümmerl“ lieblich angeschwommen,

die treu das Ausflugsschiff begleiten

und helle Freude uns bereiten.

Das Donauschiff, ach sieh, wie nett,

wird so zum schwimmenden Klosett.

Der Kapitän stramm salutiert,

zur „Häuslfrau“ längst avanciert,

die mit den Donaufischen spricht

und die „Kloaken-Wellen“ bricht,

die sich in weichen, braunen Ketten

vom Schiff ans Donauufer retten,

um dort den Gruß zu deponieren

vom Kapitän und Passagieren!

Willibald Zach, Krems