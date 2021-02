Dazu möchte ich bemerken, dass ich bereits 1957 bis 1965 von meinem Elternhaus in der Langenloiserstraße zum Piaristengymnasium am Hohen Markt immer über die Wegscheid zu Fuß in die Schule gegangen bin. Wer also behauptet auf einmal, dass diese Wegscheid „als Schulweg nicht gedacht“ sei?

Eher müsste man laut rufen: Die Altstadt Krems ist für Riesenbusse auf keinen Fall gedacht! Hat man nicht über Kleinbusse nachgedacht? Und ein temporäres Fahrverbot von 7 Uhr bis 8 Uhr (Schulbeginn) wäre vielleicht auch möglich, damit die Kinder vor der Schule noch ein paar Schritte zu Fuß gehen dürfen.

Die Diskussionen über die zu engen Straßen in der Altstadt ergeben sich erst seit diesen Riesenbussen. Die Stadt können wir nicht verändern, aber …

Brigitte Armster, Krems