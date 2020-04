Ärger über Leserbrief 3.

Dr. Schuhmayer lässt in diesem Brief Hasstiraden gegen ältere Mitmenschen los, die sich erdreisten, sich auf offener Straße zu bewegen, verbunden mit der aggressiven Aufforderung, „solchen Typen am besten in den Hintern zu treten“. Solche aufputschende Worte sind wahrlich eines Mediziners unwürdig! Interessant wäre, zu erfahren, was Dr. Schuhmayers Standesvertretung zu seinen hetzerischen Äußerungen sagt.

Leider hat Ihre Zeitung mit der Veröffentlichung dieses Leserbriefes wenig journalistische Verantwortung gezeigt und anscheinend dessen bedenklichen Inhalt und seine negative Tragweite nicht erkannt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und des geforderten Miteinanders sind solche Aussagen kontraproduktiv und für alte Menschen beleidigend, um nicht zu sagen menschenverachtend!

Dr. jur. Ute Wasserburger, Krems, zum Leserbrief von Dr. Wolfgang Schuhmayer