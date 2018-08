Selbst das Einfahren ist ohne eine Bewilligung des zuständigen Verkehrsamtes untersagt. So viel zur Theorie. In der Praxis sieht dies völlig anders aus. Am Straßenrand häufen sich über den Tag verteilt parkende Autos und auch nachts ist die Gasse vollgeparkt. Durchfahrende Taxis mit überhöhter Geschwindigkeit, dröhnende Motoren von haltenden Autos und mehrmaliges nerviges Wenden von Fahrzeugen in der engen Gasse sind nur wenige Beispiele.

Hinzu kommen die feiernden Nachtschwärmer, denen die Rücksichtnahme auf schlafende Anwohner ein Fremdwort ist.

In die Shisha-Bar Red Rocks pilgern Jugendliche lautstark ein und aus durch die schwere Eingangstüre, was jedes Mal mit einem lauten Knall endet. Es ist unmöglich, bei geöffneten Fenstern einen ruhigen Schlaf zu finden. Für alle erwerbstätigen Menschen, deren Wecker früh am Morgen ertönt, ist dies besonders ärgerlich. Es gehört etwas getan! Zum Wohl und Frieden aller Anwohner.

Robert Ujhazy, St. Pölten

Reaktion auf die Artikel „Ärger in der Innenstadt“, NÖN Woche 17.