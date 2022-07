Alle Interessierten sind eingeladen

Bei den öffentlich angekündigten Touren Bürgermeister Reinhard Reschs in allen Stadtteilen sind alle Interessierten eingeladen, also Politiker, Bürger, Bewohner und Gäste. Der Stadtchef spannt dazu keine Beamten ein, sondern Magistratsbedienstete begleiten zwecks Dokumentation die Tour. Anliegen der Bewohner werden an die richtigen Abteilungen im Magistrat weitergeleitet, geprüft und bearbeitet.

Ähnliche Veranstaltungen wurden auch in Vergangenheit durchgeführt, zum Beispiel unter dem Titel „Offenes Ohr“ in verschiedenen Stadtteilen unter Bürgermeister Franz Hölzl, an denen ebenfalls Magistratsbedienstete teilnahmen.

Rosie Bachinger, Leiterin des Präsidialamts des Magistrats Krems