In wenigen Jahrzehnten werden die heutigen Schülerinnen ihren Kindern vom Jahr 2020 erzählen. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das damals mit der Corona-Pandemie gewesen ist“, werden die Mütter beginnen. „Es hat Ausgangssperren gegeben, alle Leute mussten Mund-Nasenschutz tragen. Wir durften nicht in die Schule, was uns zu Beginn ja gefallen hat. Doch später wurde es ein einziges Chaos, weil uns die Mama mit dem blöden Hausunterricht drangsalierte. Der Papa, in Kurzarbeit, war frustriert und griff immer wieder zur Bierflasche, was Mama in Rage brachte. Das Schlimmste aber war, dass wir unsere Freundinnen nicht treffen konnten und uns ständig die Hände waschen sollten. Einmal wurde uns beiden, meiner Schwester und mir, das Smartphone weggenommen, weil wir quasi einen Lernstreik ausgerufen hatten. Das war für uns die Hölle.“

Bei dieser Schilderung kann meine bald 86jährige Schwester nur lächeln, wenn wenn sie sich an das Frühjahr 1945 erinnert. Die damals Elfjährige erzählt: „Nun, das Händewaschen war nicht so wichtig. Streit zwischen den Eltern gab es auch keinen, weil der Vater im Krieg war. Und die Hausaufgaben fielen auch oft ins Wasser.“ Warum? „Weil es manchmal gleich mehrmals in der Woche Fliegeralarm gegeben hat und wir Schüler aus dem Stadtgebiet schnell nach Hause laufen und in den finstern Keller eilen mussten. Dort erlebten dann Erwachsene und Kinder, zusammen gekauert, ohne jeglichen Abstand, das Dröhnen der Flugzeuge. Alle hatten wir furchtbare Angst und zitterten um unser Leben. Als mir meine Mutter danach versprach, im Sommer Sandalen zu kaufen, war ich überglücklich.“

Franz Gloser, Scheibbs

Leserbrief zum Thema Corona