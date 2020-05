Alles wird verbaut!.

Dem Leserbrief kann man zu 100 % zustimmen. Wenn die Möglichkeit besteht, wird ein noch so kleines Fleckerl Baugrund verbaut bzw. zubetoniert. Ein schöner Lichtblick im Kremstal ist unwiederbringlich zerstört. Im Gegenzug sehen dadurch die Wohnungen auch nicht so toll aus.

Dass Österreich Weltmeister im Zubetonieren ist, wird in Krems bestätigt. Ein Schulbeispiel von planlosem Zupflastern ist die Landesgalerie in Krems. In der Zwischenzeit wird jetzt kosmetisch versucht, nachträglich mit dem Pflanzen von Bäumen Abhilfe zu schaffen. Wann nimmt man endlich die Warnungen gegen das Verbauen ernst?

Franz Emberger, Nöhagen, zum Lesebrief Sarah Karners