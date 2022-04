Denn es kann kein Zweifel mehr bestehen, dass mit Alois Mock der letzte rechtschaffene ÖVPler gestorben ist. Nach all dem, was man nämlich von seinen Nachfolgern bisher gehört hat, kann man nur mehr die Hände im Hosensack zu Fäusten ballen, um sich seine Wut darüber abzureagieren, was seit der Machtergreifung Kurzens bereits österreichische Normalität geworden ist.

Alois Mock würde sich im Grab umdrehen, wenn er erführe, was Sobotka und seine Mitstreiter aus der ÖVP gemacht haben, die einmal Mocks politische Heimat war, um die jedoch heute jeder, der etwas auf sich hält, einen weiten Bogen machen sollte, um sich an ihr die Finger nicht dreckig zu machen.

Das „Alois Mock- Institut“ war ein solcher Eiterherd, nur dazu gut, um Spenden an der Finanz vorbei in die ÖVP-Parteikassen zu schleusen. Das erklärt auch die Hast, mit der Sobotka und seine Kumpanen nach der bereits mehrfach bewährten Vorgangsweise dessen Auflösung betrieben: „Wo nichts ist, hat der Kaiser (der Steuerzahler) sein Recht verloren“.

Franz Frühwirth (3852 Gastern) zum Interview mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka