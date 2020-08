Nach Lektüre des treffenden Gedichts des Herrn Willibald Zach im Leserforum der vorwöchigen NÖN („Baudirektor und Beirat im Schussfeld“), das ich mit Vergnügen gelesen habe, habe ich mich an Herrn Zach gewandt und ihn ersucht, auch über die Alte Schmiede in Stein ein Gedicht zu schreiben. Er hat erlaubt, dass ich es an die NÖN weiterleite.

Abschied

Jahrhunderte war ich begehrt,

erzeugte Hufe für das Pferd,

war für mein Wirken stadtbekannt,

als „Alte Schmiede“ lieb genannt.

Ich stand zur Ansicht gern bereit,

als ein Relikt der „alten Zeit“.

Nun merke ich, man will mich nicht.

Die Expertise, kurz und schlicht:

Ich habe nichts mehr anzubieten,

hab keine Wohnung zu vermieten.

Ich stehe unnütz nur herum,

und träume süß vom Altertum!

Nun muss ich einem Neubau weichen,

ist’s auch ein Undank ohnegleichen.

Euch allen gilt mein letzter Gruß,

weil ich der Geldgier weichen muss!

Gertrude Schuldes, Krems-Stein

Kremser Chance auf „Green City“

In letzten Jahren sind in Krems unzählige Bäume und Grünflächen der Bodenversiegelung zum Opfer gefallen. Um nur ein einziges Beispiel anzuführen, eignet sich die Entwicklung rund um die Landesgalerie NÖ in der Kremser Kunstmeile bestens.

Wurde in der Planungs- und Bauphase der rasant fortschreitende Klimawandel noch unterschätzt, haben die Verantwortlichen reagiert und die richtigen Konsequenzen daraus gezogen.

In Krems ist zwar die Bezeichnung „Klimawandel-Anpassung“ häufig ausgesprochen worden, konkrete Maßnahmen sind jedoch selten ergriffen worden. Umso bemerkenswerter ist im Gegensatz dazu die Initiative bei der NÖ Galerie einzustufen, diese Hitze-Insel abzukühlen: Bäume wurden gepflanzt, Grünflächen angelegt, Trinkwasserbrunnen und Nebeldüsen sollen folgen.

Der Ende Mai veröffentlichte KlimaStatusBericht Österreichs bestätigt die Vorgangsweise. In unserer Region ist die durchschnittliche Jahres-Temperatur bereits um mehr als 2° Celsius im Vergleich zur Vorperiode gestiegen, im Juni 2019 gar um 5,5°.

Das Grünprojekt Landesgalerie sollte noch eine zusätzliche Vorbildwirkung für Krems haben. Erst heuer ist Krems als Klima-Modell-Region in die nächste Phase gegangen, und es besteht die Möglichkeit, einiges für den Klimaschutz umzusetzen. Die Erwartungen scheinen hoch, allerdings ist der Nachholbedarf auch groß.

Zusätzliche Vorbildwirkung hat im Bereich Galerie NÖ/Museumsplatz die geplante Umsetzung der Straßenverkehrsordnung, was die Begegnungszone betrifft. Der Autoverkehr hat sich bei Tempo 20 den Gegebenheiten der Umgebung anzupassen, was auch für die allgemeine Verkehrsproblematik in der Altstadt gelten sollte.

Krems als „Green City“ – nehmen wir diese Herausforderung an! In zahlreichen vergleichbaren Städten werden bereits höhere Hürden überwunden.

Ing. Herbert Malek, Krems

Zu Berichten über den umstrittenen Umbau der Alten Schmiede in Stein .