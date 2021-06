Zu lange schmerzt die erfolgs- und machtbewussten Landesschwarzen die zweimalige Niederlage der Kremser ÖVP. Mich verwundert die Aussage „Wichtig ist nicht, was die SPÖ will. Entscheidend ist, was Krems voranbringt“, heißt es. Offenbar glaubt man, nur die ÖVP könne das.

Hat die ÖVP vergessen, dass sie bei ihrem unrühmlichen Abgang unsere Stadt 2012 mit den höchsten Schulden pro Einwohner in Österreichs hinterlassen hat? Durch Freunderlwirtschaft, Intransparenz und zahlreiche millionenteure Skandale wurde Krems mit 158 Millionen Euro Schulden fast in die Pleite getrieben. Das von mir als Zusatzantrag zum Budget 2012 eingebrachte „Kremser Transparenzpaket“, welches Bürgermeisterin Inge Rinke überraschend unterstützte, war ein wichtiger Schritt zur transparenten Sanierung der Stadt.

Bürgermeister Resch hat die Ausschüsse, Budgetverhandlungen und Arbeitsgruppen (z. B. Parken) für alle Parteien zur Mitarbeit geöffnet. Krems war und ist durch politische Zusammenarbeit, Sanierung der Stadtfinanzen und Transparenz laut Pöchhacker-Studie die letzten drei Jahre hindurch die zukunftsfähigste Stadt Österreichs. Die ÖVP sollte nicht auf „Kampfansagen“, sondern auf Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt setzen, wie dies auch Ex-Vizebürgermeister Erwin Krammer getan hat.

Wolfgang Mahrer, Gemeinderat der KLS, Krems-Egelsee

Zu den Berichten über die neuen ÖVP-Gemeinderäte in Krems.