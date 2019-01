"Der jetzige beziehungsweise der letzte Bürgermeister sind doch auch nur Statisten. Die Fäden laufen am Schreibtisch von nebenan zusammen.

Hauptsache dem Bauernbund wurde der Vizebürgermeisterposten versprochen. Was kümmert es den Bauern, wie es in der Pratersiedlung aussieht (seit vielen Jahren) oder in Feichsen beziehungsweise der Schlosssiedlung – aber da könnt ja jetzt doch etwas weitergehen, wohnt dort ja der neue Bürgermeister."

Robert Huber, Purgstall

Leserbrief zum Artikel „Das ist eine einmalige Chance“ über die Stadterneuerung Purgstall in der Erlauftaler NÖN Woche 03/2019.