„Ambiente wirkte amateurhaft“.

Wir waren heuer das erste Mal bei den Festspielen und wir verstehen jetzt die geringen Besucherzahlen. Das Stück selbst war durchaus ok und unterhaltsam, auch das Bühnenbild beeindruckte, aber die Umsetzung und das Ambiente wirkten irgendwie amateurhaft, ja fast peinlich. Dazu eine kurze Auflistung einiger Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge aus unserer Sicht:

- Die Vorstellung beginnt viel zu früh, um 20 Uhr war es noch taghell und eine Theatervorführung wirkt daher sehr seltsam! Ein späterer Beginn erst mit Einbruch der Dunkelheit würde durch die Theaterbeleuchtung schon eher ein entsprechendes Theatergefühl aufkommen lassen.

- Es gibt weder im Internet noch vor Ort einen Detail-Übersichtsplan der Festspiele wo z.B. auch entsprechende Toiletten eingezeichnet sind. Die etwas abgelegene öffentliche WC-Anlage fanden nur wenige ortskundige Besucher, die meisten stellten sich daher in der Pause vor der dafür viel zu kleinen Toilette in der Konditorei neben der Bühne an. Es fehlt auch ein allgemeiner Hinweis da-rauf, dass die Konditorei während der Pause öffnet bzw. welche Konsumationsmöglichkeiten es noch vor Ort gibt. Vielleicht könnte man auch den kleinen Park neben dem Festspielplatz miteinbeziehen. Effektbeleuchtung der Bäume mit stimmiger Musikberieselung, dazu Getränke- und Imbissstände wären eine gute Einstimmung auf das Theaterstück und auch zum nachfolgenden angenehmen Ausklingen des Abends bestens geeignet.

- Die Besuchertribüne ist zwar steil, die Bühne selbst aber zu niedrig. Die Sicht von den hinteren Reihen war daher stark eingeschränkt, man sieht kaum über die Köpfe der anderen Besucher. Eine Lösung wäre, die Bühne höher zu bauen oder die Besuchertribüne etwas nach hinten zu verschieben.

- Die Schauspieler waren alle hervorragend und hätten sich durchaus volle Ränge verdient. Vielleicht könnten sich die Verantwortlichen etwas überlegen, wie man diese Veranstaltung attraktiver für das Publikum machen könnte, damit die Bezeichnung „Festspiele“ auch wirklich passt.

Manfred Neuwirth, Stockerau

Folgender Leserbrief erreichte uns zum Bericht „Festspiele: Stanek nicht mehr Intendant“