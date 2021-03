Zu dem Artikel möchte ich Folgendes sagen: Ich selbst bin keine Reiterin und auch keine Pferdeliebhaberin, aber leidenschaftliche Wanderin und Spaziergängerin. Ich kenne die Wald- und Feldwege rund um Leobendorf wie meine Westentasche, und das schon seit meiner Kindheit. Und seit meiner Kindheit assoziiere ich den Schaflerhof mit Pferden und Reiten. Pferde passen gut in unser schönes Wald- und Flurbild. An die Pferdeäpfel sind wir gewöhnt.

Sie haben sich meiner Meinung nach weder vermehrt noch stören sie besonders, verrotten sie doch relativ rasch. Was hingegen ein viel größeres Problem darstellt, sind die Hinterlassenschaften der Hunde auf unseren Äckern, Feld- und Waldwegen, den Grünflächen vor den Häusern und Wohnungen und zum Teil mitten auf den Gehsteigen, trotz des Angebots des Hundekotsackerls. Warum wird das nicht erwähnt und bekrittelt? Hundehäufchen stellen ein Ärgernis und einen Störfaktor dar. Sie verunreinigen die Äcker, worauf unser zukünftiges Essen wächst. Und zum Thema „aufgeweichte Wege“: Dafür sind nicht nur die Pferde verantwortlich, sondern auch Traktoren und sonstige Fahrzeuge, mit denen die Landwirte, Forstarbeiter und Jäger die Feld- und Waldwege befahren.

Wenn wir alle ein wenig mehr Toleranz zeigen würden, dann könnten Reiter, Wanderer, Radfahrer, Spaziergänger, Landwirte, Forstarbeiter und Jäger die Wege rund um unser schönes Leobendorf gemeinsam benutzen und der Schaflerhof (und somit auch Leobendorf) ein attraktives Ziel für Ausflügler und Gäste bleiben. Und noch etwas: Auch unsere Kinder freuen sich jedes Mal beim Anblick eines Reiters mit Pferd (viele Kinder im städtischen Bereich bekommen Pferde in Lebensgröße wohl nicht sehr oft zu sehen). Also bitte: Toleranz und Rücksichtnahme heißen die Zauberwörter, ganz besonders in Zeiten wie diesen.

Michaela Nader, Leobendorf

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.