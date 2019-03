Diese Bezeichnung ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Für mich fühlt sich das an wie „Arbeit macht frei“! Ich schäme mich für unsere Bundesregierung insbesondere für sämtliche Abgeordneten, die so einem menschenverachtenden Zynismus der Worte zugestimmt haben.

Josef Zach, Gebharts

Leserbrief bezüglich der Umbenennung der „Erstaufnahmezentren“ in „Ausreisezentren“