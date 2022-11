Angebote für Gehörlose im Gesundheitsbereich

Liebe Redaktion, vorerst möchten wir vom Gehörlosenverband Niederösterreich festhalten, dass wir sehr gerne Initiativen unterstützen, welche die Teilhabe am täglichen Leben für Gehörlose ohne große Barrieren ermöglichen.

Der Artikel zeigt zwar ein weiteres Angebot für Gehörlose auf, vermittelt aber doch den Eindruck, dass Gehörlose bis jetzt noch keine Möglichkeit hatten gerade im Gesundheitsbereich, gut versorgt zu werden und alles zu verstehen. Dieses Missverständnis möchten wir gerne aufklären, indem wir einige Fakten aufzählen:

Im Jahre 2005 wurde die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) als eigenständige und vollwertige Sprache in der Bundesverfassung verankert und anerkannt. Der Österreichische Gehörlosenbund ist seit 1913 im Einsatz für Österreichs Gehörlosen-Community und hat bereits vieles erkämpft: Anerkennung der ÖGS, ÖGS als immaterielles Kulturerbe in Österreich, Untertitelung im ORF, Verdolmetschung ZIB, barrierefreie Debatten des Nationalrats im Parlament und vieles mehr.

Der Gehörlosenverband NÖ wurde 1958 gegründet und hat sein Angebot seither immer weiter ausgebaut. Angebote sind unter anderem: Sozialberatung in allen Bezirkshauptmannschaften des Landes NÖ, in den beiden Zweigstellen Mautern und Wr. Neustadt und in der NÖ Landeshauptstadt in St. Pölten; GDN – GebärdensprachDolmetschNetzwerk (Organisation von DolmetscherInnen); diverse Veranstaltungen (Stammtisch, Vorträge, …); Gebärdensprachkurse etc.

In Niederösterreich haben wir 4 Gehörlosenvereine, welche sich ebenfalls um die Belange der Gehörlosengemeinschaft kümmern: Wr. Neustädter Gehörlosenverein (1971), St. Pöltner Gehörlosenverein (1953), Weinviertler Gehörlosenverein (seit 1993), Waldviertler Gehörlosenverein (seit 1997)

Ein sehr wichtiger Punkt für die Teilhabe gehörloser NiederösterreicherInnen am Alltag ist der Einsatz von geprüften GebärdensprachdolmetscherInnen. In Niederösterreich haben wir hier auf der Liste des GebärdensprachDolmetschNetzwerkes (GDN) insgesamt 21 DolmetscherInnen (12 davon leben in NÖ der Rest in Wien und Oberösterreich). Auf der Liste für NÖ des Österreichischen Gebärdensprach-DolmetscherInnen Verbandes (ÖGSDV) finden sich 24 DolmetscherInnen. Acht DolmetscherInnen von den 24 sind auch auf der Liste des GDN.

Das Land NÖ finanziert für Gehörlose NiederösterreicherInnen Dolmetschungen im sozialen Lebensbereich wie zum Beispiel Arztgespräche, Elterngespräche, Therapien, Schulungen usw. Es gibt hierfür für jeden einzelnen ein Pro Kopf Budget, dass für alle Bereiche verwendet werden kann die in der taxativen Liste stehen. Genaue Informationen dazu findet man auf der Homepage des Landes NÖ.

https://www.noe.gv.at/noe/Menschen_mit_Behinderung/Gebaerdensprachdolmetsch-Folder.pdf

Seit 2013 werden flächendeckend alle Termine in Einrichtungen der Landesgesundheitsagentur übernommen. Arztgespräche in Krankenhäusern können somit simultan übersetzt werden und hörbeeinträchtigte Personen können ihre Fragen sofort während des Arztgespräches direkt an den zuständigen Arzt stellen.

Wir schätzen das Zusatzangebot der Stadt Wr. Neustadt sehr und wünschen alles Gute für die Umsetzung.

Ing. Lukas Huber und Mag. (FH) Ines Bamberger, Gehörlosenverband NÖ, St. Pölten