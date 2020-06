„Antikörper-Test ist zu begrüßen!“.

„Das Angebot von Untersuchungen auf SARS-CoV-2-Antikörper in Reichenau/Rax ist zu begrüßen. Die Notwendigkeit für eine Studie von Antikörpertests und diese flächendeckend durchzuführen, fordern wir seitens der FPÖ bereits seit Anfang April. Nur so kann man in Erfahrung bringen, wie viele Menschen die Erkrankung bereits durchgemacht haben und immun sind, ohne es überhaupt zu wissen. Die Antikörpertests und die Durchführung setzen auf Freiwilligkeit und das Angebot für die Hauptwohnsitzer in Reichenau/Rax sollte daher für eine lückenlose Studie von vielen angenommen werden.“

Jürgen Handler,

FPÖ-Landtagsabgeordneter