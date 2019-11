Ein Schock für die Verwaltung, die sich schon das Okay des Landes für die Erhöhung besorgt hatte und fürchtete, erfolgreicher Widerstand könnte als Vorbild weiterwirken. Deswegen erwähnte man in dem diesbezüglichen Gemeinderatsantrag das von den Bewohnern erkämpfte Beibehalten der Bauklassen mit keinem Wort. Um diesen (wesentlichsten) Punkt im Antrag transparent zu machen, schlug ich in der Sitzung vor, den folgenden Satz um einen Nebensatz zu ergänzen: „Für die 8. Änderung des Teilbebauungsplanes KG Krems – Abschnitt 4 „Wachtberg“ – wird folgende Verordnung erlassen, wobei die bisherigen Bauklassen bewusst nicht verändert werden …“

Für Magistratsdirektor Karl Hallbauer war diese Klarstellung gesetzlich unmöglich (unnötig, sinnlos, …), ohne dass er konkrete Gesetzesbestimmungen dafür nannte. Er meinte, jeder Bürger könne sich ohnehin jederzeit im Bauamt die Pläne ansehen.

Als der Bürgermeister meine heftige Diskussion mit dem Magistratsdirektor mit den Worten: „Keine Zwiegespräche!“ beendete, war das für mich der Entzug des Wortes. Empört und unter lautstarkem Protest habe ich mich niedergesetzt. Mangels Mikrophon am Platz ist dieser Protest im Video der Sitzung nicht hörbar, und so wurde mein Verhalten in der NÖN als „beleidigte Reaktion des Kommunisten“ geschildert.

Zum wiederholten Mal stelle ich klar: Ich bin 1991 aus der KPÖ ausgetreten. Trotz meiner linken Überzeugung. Daher bin ich unabhängig und parteilos, auch wenn ich für die KLS kandidiere. All mein politisches Handeln dient ausschließlich den Interessen unserer Stadt und ihrer Bürger.

Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer, Krems-Egelsee

Zum Bericht „ Proteste waren erfolgreich “.