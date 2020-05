Zum Beispiel: Können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eine schwere chronische bzw. bösartige Erkrankung mit Folgetherapien haben/hatten, Sonderurlaub erhalten, Ja oder Nein? (Da die Regelung der Bundesregierung für Sonderurlaub Mitarbeiter einer Krankenanstalt leider nicht vorsieht.)

Am 9.4. habe ich unter anderem an die am Foto abgebildeten Abgeordneten (Fr. Himmelbauer, Hr. Hogl) eine Anfrage gestellt, bis dato leider keine Reaktion von ihrer Seite. SCHADE!!!!

Wünschenswert wäre es außerdem, dass man sich auch nach der Covid-19-Krise an die unermüdlichen Leistungen der Kolleginnen und Kollegen im LK Hollabrunn, die Tag und Nacht ihr Bestes zum Wohle der Patienten und Patientinnen geben, erinnern würde.

Christina Winkelbauer, Hollabrunn

Betriebsratsvorsitzende