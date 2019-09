In unserem Ort haben wir fünf niedergelassene Ärzte, davon waren im Sommer oft zwei, manchmal drei gleichzeitig auf Urlaub. Jeder Arzt hat einmal pro Woche nachmittags Ordination, d. h. an jenen Nachmittagen, an denen die urlaubenden Ärzte Dienst hätten, war gar kein Arzt verfügbar.

Eine öffentliche Apotheke hat eine Versorgungspflicht, d. h. es gibt keine Betriebsurlaube, keine Sperrzeiten bei Umbau, Fortbildung usw. Und es gibt Nachtdienste, zu denen sie verpflichtet ist, auch, wenn es sich niemals rechnet. Ein hausapothekenführender Arzt verordnet Produkte, mit denen er Geld verdient. Ein Apotheker darf die Verordnung nicht ändern, geschweige denn erweitern. In welcher Branche darf man sonst noch Verordnungen treffen, die in die eigene Tasche fließen?

Dies nur als Information, wenn man darüber nachdenkt, öffentliche Apotheken zu schwächen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass bei den öffentlichen Apotheken alles beim Alten bliebe. Auf einen Großteil dieser müsste man in Zukunft verzichten.

Mag. Eva Kellner, angestellte Apothekerin in Gloggnitz

