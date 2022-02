Arbeitsplätze fehlen in der Region

Ich finde es sehr gut, dass in Hollabrunn viele neue Wohnungen gebaut werden. Es ist eine Zuzugsregion. Das Wohnangebot und die Infrastruktur sollten mitwachsen.

Nicht jeder möchte oder kann in einem Einfamilienhaus leben. Eine gute Mischung ist wohl für jede Stadt vorteilhaft. Was aus meiner Sicht noch fehlt, sind verstärkte Bemühungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region.

Bei der guten Verkehrslage und dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften (Abgänger der vielen guten Schulen in Hollabrunn) müsste Hollabrunn doch auch ein attraktiver Unternehmensstandort sein. Wären mehr Unternehmen hier, müssten weniger Menschen nach Wien pendeln. Das erhöht die Lebensqualität und schont die Umwelt.

Sissi Eigruber, Breitenwaida

