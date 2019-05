Diese armen Geschöpfe haben nix gemacht außer leben zu wollen. Ich hoffe, dass dieser Mörder erwischt wird und sich seiner Verantwortung stellt. Liebe Menschen, lasst die Tiere in euer Herz und ihr werdet erkennen, wie wertvoll sie sind. Ich wünsche mir, dass unser Tiergesetz da endlich zum Schutz der Tiere verschärft wird. Solange es keine gerechte Strafe gibt, fehlt die Hemmschwelle. Ein Dankeschön an den Tierfreund, der diesen Beitrag öffentlich gemacht hat. Und ein Hoch an eure Zeitung, dass ihr es gedruckt habt. Liebt die Tiere, denn sie können uns ihren Schmerz nicht mitteilen.

Name der Redaktion bekannt

Leserbrief zum Bericht „Uhu-Babys getötet und verscharrt“