"45 Jahre lang war er ein enger Vertrauter, der alles über mich wusste. Er war ein Freund, der für mich die größte Respektperson war, die ich jemals kennenlernen durfte. Ich erinnere mich an seinen unglaublichen Einsatz bei Tag und auch bei Nacht. Oft rief er noch nach 22 Uhr an und beorderte mich in der Früh in seine Ordination, um Blutbefunde abzugleichen. Mit seinen beiden brillanten Ordinationshilfen Frau Leitgeb und Frau Schindlegger war er eine Institution, die niemals mehr erreicht werden kann. Seine Stimme „Der Nächste bitte“ wird Generationen in Erinnerung bleiben. Adieu, mein Freund."

Konrad Gutlederer, Ruprechtshofen

Leserbrief zum Artikel „Doktor Huemer “ in der Erlauftaler NÖN Woche 03/2019.