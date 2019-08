Neben der NÖN wies auch der ORF in der Vorwoche einmal mehr auf den Ärztemangel in Niederösterreich hin. Dabei wurde erwähnt, dass derzeit 21 Stellen für praktische Ärzte unbesetzt sind. Als besonders dramatisch wurde auf die Situation in Groß Siegharts hingewiesen, wo es ab Oktober keinen Hausarzt mehr gibt, der alle Kassen akzeptiert.

Wegen des vorauszusehenden Engpasess an Hausarzt-Nachfolgern war Peter Werle im Hinblick auf seinen Pensionsantritt im Jahr 2016 bereits drei Jahre zuvor sehr bemüht, einen Nachfolger zu finden. Mehrere Vorsprachen bei der NÖ Gebietskrankenkasse, über Vermittlung und im Beisein des damaligen Landesrates Maurice Androsch, blieben leider ohne Erfolg.

Auch das intensive Bemühen der örtlichen Ärzte Hans-Christian Lang und Helmut Köck läuft bisher auf der gleichen Schiene. Gilt es doch für eine Zahl von über 4.000 Gemeindebürgern (Groß Siegharts mit Katastralgemeinden und Dietmanns) eine fundierte ärztliche Versorgung in Zukunft zu gewährleisten. Bereits vor mehreren Jahren hat der Österreichische Hausärzteverband eine entsprechende Punktationsliste erstellt, in der unter anderem als wesentliche Punkte der „Abbau der Kassenbürokratie“ sowie ein „Landarztzuschlag bei Wegfall der Hausapotheke“ beinhaltet sind. Weiters sollte auch ein leichterer Universitätszugang für Inländer geschaffen werden. Geschehen ist bisher dahingehend leider nichts.

Es ist sicherlich in dieser ernsten Situation nicht hilfreich, wenn vielleicht bereits im Hinblick auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr innerhalb der Groß Sieghartser ÖVP-Stadträte Vorwürfe erhoben wurden, dass zu spät gehandelt wurde. Vielmehr stand und steht es jeder Fraktion frei, diesbezüglich selbst entsprechende Kontakte herzustellen. Dies hat bisher jedoch ebenfalls nicht gefruchtet.

Ein gemeinsames Auftreten aller im Gemeinderat vertretenen Parteien bei den zuständigen Stellen (Landesregierung, Gebietskrankenkasse) könnte vielleicht diesem Anliegen mehr Wirkung verleihen. Die Gewährleistung der ärztlichen Versorgung ist ein viel zu ernstes Anliegen und kein politischer Spielball. Zum Thema Schaffung einer Arztpraxis stehen in Groß Siegharts relativ schnell barrierefreie Räumlichkeiten im Technologie- und Bildungszentrum auf Abruf bereit. Baulich sollte jedoch eine solche Praxis erst im Beisein des künftigen Arztes ausgeführt werden.

Hans Widlroither, ehemaliger SPÖ-Vizebürgermeister