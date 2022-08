Assistenzeinsatz des Bundesheeres beim Hochwasser vor 20 Jahren

Ich war damals Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig (Kdt TÜPl A) – und für die Assistenzleistungen unserer Verbände in den politischen Bezirken Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl zuständig.

Zu diesem Zwecke standen die Truppen der Garnison Allentsteig einschließlich der vielen Fachleute des TÜPlKdo A mit ihren verschiedensten Baumaschinen und geländegängigen Fahrzeugen und Soldaten der Kuenringerkaserne Weitra sowie Einheiten der Melker und Villacher Pioniere zur Verfügung. Außerdem wurde noch ein Panzerartilleriebataillon (ohne Panzerhaubitzen, dafür aber mit seinen Bergepanzern) zugeführt, das aber im Bezirk Gmünd eingesetzt war. Auch unsere Soldaten und die Zivilbediensteten des TÜPl A mit ihren Baumaschinen haben zahlreiche Einsätze durchgeführt und großartige Leistungen in allen drei Bezirken, vor allem aber in unserem Bezirk, erbracht. Dankenswerterweise war das für den Bezirk Zwettl zuständige Pionierkommando in der Feuerwehrzentrale in Zwettl untergebracht, was sich für die Koordinierung der vielfältigen Arbeiten als besonders vorteilheft erwies.

Während die Pioniere und die Fachleute des TÜPl Kdo A mit ihren Maschinen und Kfz als besondere Profis vor allem hochwertige Tätigkeiten z. Bsp. Brückenbau über die Zwettl in der Schall zwischen Groß Gerungs und Wurmbrand oder bei dem von den gigantischen Wassermassen weggeschwemmten Übergang unterhalb des Schickenhofs oder bei der Beseitigung von Verklausungen geleistet haben, waren die anderen, nicht zur Pioniertruppe gehörenden Soldaten für Arbeiten, die viel „Man Power“ erfordert haben, wie z. Bsp. zum Füllen hunderter Sandsäcke Tag und Nacht bei der Schotteranlage Dürnhof oder für zahlreiche andere Hilfsdienste eingesetzt. Ohne Wehrpflichtige hätten wir nur einen Bruchteil davon leisten können. Diese unsere Männer haben aber vor allem auch – in bester Zusammenarbeit mit den Feuerwehren – bei unzähligen schwer geschädigten Liegenschaften im ganzen Bezirk sehr effiziente Aufräumarbeiten durchgeführt, wenn ich nur z. Bsp. an die schwer betroffene Roblmühle oder an die Klingelmühle oder auch an Gebäude direkt in der Stadt usw. denke. Der schwer geschädigte Arzt in der Gerungser Straße ist mir noch heute dankbar, dass wir ihm so viel geholfen haben.

Hinzufügen möchte ich vielleicht noch, dass damals durch das Bundesheer in Gmünd auch eine Trinkwasser- Aufbereitungsanlage eingerichtet wurde. So ließe sich die Liste der Einsätze des Bundesheeres beim Hochwasser 2002 noch lange fortsetzen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Zusammenarbeit mit den drei Bezirkshauptmannschaften und mit den dortigen Bezirksfeuerwehrkommanden sowie mit den örtlichen Hilfskräften hervorragend funktioniert hat, und dass es uns vom Militär daher umso leichter gefallen ist, die zuständigen ausgezeichnet arbeitenden zivilen Einsatzkräfte zielorientiert und effizient zu unterstützen und der schwer leidenden Bevölkerung wirkungsvoll zu helfen.

Brigadier i. R. Franz Teszar

ehemaliger Kdt TÜPl A, Groß Gerungs