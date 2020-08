In der Überschrift wird eine junge Frau mit einer wahrscheinlichen Drogenerkrankung als „Junkie-Frauerl“ tituliert. Im Hintergrund stehen bei diesen Krankheitsbildern oft traumatische Erlebnisse (körperlicher Missbrauch …), soziale Verwahrlosung und andere, nicht unbedingt gesundheitsfördernde Strukturen.

Alle Patienten mit dieser Erkrankung, die unseren Mitarbeitern und auch mir bekannt sind, leiden schwer, und viele stellen sich der Herausforderung, den Belastungen und Krankheitssymptomen entgegenzuarbeiten.

Rund 23 % der Österreicher leiden jährlich an einer psychischen Erkrankung, es betrifft daher wahrscheinlich jede Familie in NÖ. Wir würden es begrüßen, wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen respektvoll dargestellt werden würden. Würde es so eine Überschrift auch mit somatischen Erkrankungen geben? Würde man analog dazu schreiben die „Krebs-Omi“ oder der „Zucker-Onkel“?

Chefarzt Dr. Gerald Grundschober Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, Stockerau