Die Schlagzeile in der letzten Ausgabe der NÖN suggeriert meiner Meinung nach den Stockerauern, dass das Gasthaus Gruber in Stockerau abgebrochen wird. Dem ist natürlich nicht so.

Im Gegenteil – für den alteingesessenen Betrieb werden jetzt schon neue Pächter gesucht. Die Ansicht des Gasthauses von der Donaustraße aus gesehen wird inklusive Gastgarten nicht verändert. Was die Ansicht an der Rathausseite betrifft, wurde hier mit viel Aufwand und 3D-Animationen eine sorgfältige und bedachte Fassadenlösung erarbeitet. Eine historisch angepasste Sockelzone und eine bewusst etwas zurückversetzte Hauptfassade treten in keinerlei Konkurrenz zum prächtigen Rathaus.

Veronika Löwenstein hat das in ihrem Leitartikel ja schon vorweggenommen: „Was zählt, ist das Endergebnis.“

P.S.: Nur zum Nachdenken: Auch das barocke Rathaus war einmal ein moderner Neubau.

Werner Fürtner vom Atelier Fürtner und Tonn