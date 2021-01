Ich danke der Landeshauptfrau Mikl-Leitner sehr, dass sie hier die richtige Entscheidung getroffen hat und mir und vielen weiteren damit doppelt frohe Weihnachten beschert hatte! Da die FPÖ es scheinbar immer noch nicht verstanden hat, hier noch einmal: die Waldviertelautobahn hätte das Waldviertel ganz und gar nicht „attraktiviert“ und die Abwanderung noch beschleunigt!

Die gesetzten Maßnahmen der Landesregierung, nun verstärkt auf den Bahnausbau zu setzen, ist grundsätzlich richtig. Vor allem die rasche Anbindung der Franz-Josef-Bahn an die Westbahn ist überfällig! Landtagsabgeordnete Silvia Moser von den Grünen hat völlig recht, wenn sie darüber hinaus die Reaktivierung der Bahnlinie Zwettl-Schwarzenau fordert und auf ebenfalls überfällige Begradigungen der Franz-Josef-Bahn hinweist. Im Sinne einer tatsächlichen Belebung der Region ist das jedoch noch zu wenig. Auch die Strecke Schwarzenau-Waidhofen an der Thaya gehört wieder in Betrieb genommen. Außerdem fehlt dem Waldviertel eine zweite Bahnanbindung an’s internationale Streckennetz. Die Zwettlerbahn nach Martinsberg muss unbedingt wieder reaktiviert und durch das Weitental über die Donau hinunter bis nach Pöchlarn verlängert werden, um dort Anschluss an die Westbahn zu bekommen. Dann würde es auch Sinn machen, die Thayatalbahn von Waidhofen bis Slavonice in Tschechien wieder neu zu bauen. Das wäre tatsächlich ein großer wirtschaftlicher Impuls für die Region, auch im Sinne des Klimaschutzes! Nicht nur würde so der Schwerlastverkehr von der Straße geholt werden, auch der Personenverkehr entlang dieser Achse würde einen großen Aufschwung erfahren. Schnellzüge könnten problemlos von Iglau über Waidhofen, Zwettl und Pöchlarn bis nach Amstetten fahren. Der Pendlerverkehr und auch der Tourismus würden so enorm gewinnen.

Die politischen Verantwortlichen bräuchten jedoch wirklich einmal auch den Mut zu Visionen! Sich von den falschen wie der Europaspange zu verabschieden ist ein erster wichtiger Schritt. Sich zu den richtigen, wie dem Bahnausbau zu bekennen, ein weiterer. Diesen dann jedoch tatsächlich mit der gleichen Energie in Angriff zu nehmen, wie über Jahrzehnte hinweg den Straßenausbau, wäre der letzte wichtige, der noch aussteht. Möge er nicht mehr allzulange auf sich warten lassen!

Philipp Kronbichler, Pleßberg