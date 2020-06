„Aufhängen toter Krähen bringt nichts“.

„Es kann nicht sein, dass in der heutigen Zeit noch mit solch mittelalterlichen Methoden gegen Tiere in der Natur vorgegangen wird, hier führt ein frequentierter Wanderweg vorbei auf dem Familien mit Kindern unterwegs sind. Laut eingeholten Informationen von der Jägerschaft ist das Aufhängen toter Krähen keine tierschutzrechtliche Frage, sondern eine Frage des Jagdrechts. Das Abschießen von Krähen ist EU-weit grundsätzlich verboten. Nur wenn landwirtschaftliche Schäden auftreten, kann ein Ansuchen an die Bezirkshauptmannschaft gestellt werden.

Im Endeffekt bringt aber das Aufhängen toter Tiere als Abschreckungsmittel überhaupt nichts, denn Krähen sind unglaublich intelligent und durchschauen den Trick. Ich appelliere, auf das Aufhängen toter Krähen zu verzichten, um Wanderern entlang des Bärentrail - Wanderwegs diesen unschönen Anblick zu ersparen.“

SPÖ-Gemeinderat Herbert Kraus, Arbesbach, zum Artikel „Wirbel um tote Krähen“