Aufklärung über Verhalten in der Natur nötig .

Als begeisterter Wanderer wäre es entsetzlich, würde so ein sinnentleertes Urteil wie in diesem Fall halten. Dazu braucht man den genauen Hergang des Unglückes nicht einmal zu kennen, um zu sehen, dass es unserer Bevölkerung an Erziehung im Umgang mit Hunden und dem angepassten Verhalten in der Natur fehlt.