„Augenmerk auf Sicherheit lenken“.

Der tragische Auffahrunfall auf der B19, bei dem zwei Kleinkinder in einem Fahrradanhänger ihr Leben verloren, hat die Frage der Sicherheit von Radfahrern auf öffentlichen Straßen wieder in den Mittelpunkt gerückt. Im Juli wurden die aktuellen Verkehrsunfallstatistiken für 2018 veröffentlicht, in Österreich ist die Zahl der getöteten Radfahrer gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent gestiegen. Im als „Radland“ beworbenen Niederösterreich wäre es an der Zeit, in der Verkehrspolitik das Augenmerk verstärkt auf die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger zu lenken. Wir haben 2016 unseren 16-jährigen Sohn bei einer nicht einsichtigen Querung des Donauradwegs verloren.

