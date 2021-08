In dieser Ausgabe der NÖN Erlauftal konnte man lesen, dass Wieselburg und Wieselburg Land die am schnellsten wachsenden Gemeinden im Bezirk Scheibbs sind. Aus diesem Grund wird dringend Bauland benötigt. Die Umwidmung von landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bauland hat gerade eine neue Dimension erreicht. Es wird jetzt auch vor besonders kleinen Dörfern in der Landgemeinde nicht halt gemacht.

Die Umwidmungspläne der Landgemeinde finde ich höchst bedenklich. Gerade die letzten Starkregenereignisse im Juli 2021 (im Vorjahr war es der Juni) haben gezeigt, dass vor solchen Plänen die landschaftlichen Gegebenheiten genauest geprüft werden müssen. Es geht nicht, dass Baugründe geplant werden, von denen man weiß, dass sie bei solchen Ereignissen überflutet werden.

Denkt man bei solchen Plänen überhaupt an die Menschen, die dann dort wohnen? In Bodensdorf, Weinzierl, Köchling und Marbach wurden Häuser von einer noch nie da gewesenen Wasserflut überschwemmt. Gott sei Dank sind keine Menschenleben zu beklagen, aber die Schäden an Wohngebäuden und an Straßen sind enorm.

Jetzt stehen wieder Umwidmungen an. Will die Gemeinde hier die Fehler der vergangenen Jahre wiederholen?

Wo sind die Verantwortlichen ...

... vom Land?

... vom Umweltschutz?

... von der Gemeinde?

Rosa Scherzer, Wieselburg-Land

