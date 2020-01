Es waren ca. 30 Personen, die am Sonntag, 17. November um 10 Uhr in Waidhofen gegenüber des Gasthauses „Zum Goldenen Hirschen“ aus „Unwissenheit“ gegen das NÖ Hundegesetz demonstrierten, da sie die Sinnhaftigkeit dieses Gesetzes nicht verstehen und sich so zu Kasperln machten.

Ach ja, unser lieber Bürgermeister hat sich der sogenannten „Demo“ auch spontan angeschlossen. Immerhin, er war wieder in der Öffentlichkeit präsent.

Der Sinn des NÖ Hundegesetztes ist so zu verstehen, dass man nicht die Personen bestrafen will, die einen Hund ordnungsgemäß halten und abrichten und sich der Verantwortung auch voll bewusst sind, wie man mit so einem Tier in der Öffentlichkeit auftritt.

Das NÖ Hundegesetz richtet sich hauptsächlich gegen jene Personen, die sich einen Hund nur zum Spaß oder aus anderen nichtigen Gründen einstellen. Diese Personen haben keine Ahnung, welche Verantwortung und Verpflichtungen der Erwerb eines solchen Tieres mit sich bringt.

Da wir in einer Demokratie leben, kann man nur durch eine entsprechende Gesetzgebung gegen solche Personen vorgehen. Anstatt wertvolle Zeit für eine sogenannte „Demo“ zu vergeuden, sollte man lieber über die Sinnhaftigkeit des NÖ Hundegesetzes nachdenken und in Eigeninitiative gegen Personen vorgehen, die nicht zur Haltung eines Hundes befähigt sind.

Gottfried Dolezal, FPÖ-Gemeinderat, Waidhofen

Als Reaktion auf den Leserbrief von Pia Gudenus über die Demonstration gegen das neue Hundegesetz vor dem Lokal von Landesrat Gottfried Waldhäusls Frau erreichte die NÖN folgender Leserbrief.