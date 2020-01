Ich verfolge die verschiedenen Meinungen dazu sehr aufmerksam und wundere mich seit längerem, wieso ein ganz selbstverständliches und wichtiges Argument, das auch auf wissenschaftlicher Basis ruht, bisher in all diesen Diskussionen unerwähnt blieb, sowohl von Politikern und Journalisten als auch von Privatpersonen, in Podiumsdiskussionen und Leserbriefen. Ich selbst habe auch schon diesbezügliche Leserbriefe an einige Zeitungsmedien verschickt, die allerdings unveröffentlicht blieben.

Meines Erachtens gibt es ein unschlagbares praktisches Argument für ein Kopftuchverbot, für Schülerinnen, öffentliche Bedienstete und eigentlich für alle kopftuchtragenden Frauen. Sie sind hörbehindert, wie jeder im Selbstversuch einfach feststellen kann und was ja auch objektiv messbar ist. Damit sind sie als Schülerinnen lernbehindert und z.B. als Verkehrsteilnehmerinnen gefährdet.

In Gesprächen mit Hörakustikern wurde mir diese Tatsache bestätigt. Ältere türkische Kopftuchträgerinnen, die ein Hörgerät benötigen, brauchen eine höhere Grundeinstellung ihres Hörgeräts. Dazu muss man auch sagen, dass ein muslimisches Kopftuch im Gegensatz zum doppelt gefalteten Kopftuch einer alten österreichischen Bäuerin genau über dem Gehörgang 3-4 Mal gefaltet ist und darunter meist noch ein Band getragen wird, das die Haare zurückhält. Warum also die armen muslimischen Mädchen im Unterricht in ihren Lernchancen benachteiligen? Weil sie eh keinen Beruf ergreifen sollen?

Davon abgesehen, ist ein Kopftuch auch bei anderen praktischen Tätigkeiten äußerst hinderlich, weshalb z.B. muslimische Sportlerinnen oder auch Orchestermusikerinnen, etwa die Araberinnen in Barenboims West Eastern Divan Orchestra, keine Kopftücher tragen.

Wieso bleiben diese praktisch fundierten Argumente in den Medien und in Podiumsdiskussionen unerwähnt?

Dr. Christine Andreas

Wien