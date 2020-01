Autobahn-Gegner bekommen Rückenwind von Ortschef .

Ja, seit Amazon das Beamen erfunden hat, brauchen wir natürlich keine Straßen mehr und schon gar nicht für den Warenverkehr. Aber wir kaufen alles, was weit entfernt produziert wird, möchten es mit Prime morgen vor der Türe haben und fahren alle mit dem Fahrrad in den Urlaub. Die Radwege müssen dann aber super asphaltiert sein, jeder noch so unnötige Gehsteig ebenfalls. Und die Garageneinfahrt und, und, und ...

Aber gut ausgebaute Verbindungsstraßen, wo mit geringer Gefahr relativ umweltschonend Güter transportiert werden können, sind dann ja so böse. Na ja, könnten ja woanders gebaut werden, nur nicht bei uns. Die ÖBB interessiert Stückgutfracht schon 30 Jahre überhaupt nicht mehr. Leider geht ohne gute Verkehrsverbindungen gar nichts und die Gegner nützen dieses auch jeden Tag, aber halt drüber dem Berg.

Komischerweise ziehen alle in Gegenden, wo es eine gute Verkehrsanbindung gibt und wo es Arbeitsplätze gibt, aber ein sinnvolles Vorauskonzept müsste es schon geben – „sinnvoll“ ist das Zauberwort. Sinnvolle und menschliche Denkweise passen immer seltener zusammen. Sich selber anlügen ist da passender.

Schröter Erich, 3710 Ziersdorf

Leserbrief zum Artikel