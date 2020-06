Wie ich der NÖN Nr. 25 vom 17. 6. 2020 mit Staunen entnommen habe, soll beim Monsterbauvorhaben „Spitalsgärten“ in Leesdorf, die „autofreie Mobilität“ gefördert werden.

Was ist das? Laut Vizebürgermeisterin Krismer, sollen für etwa 20 Prozent der Wohnungen keine Auto-Abstellplätze auf dem Baugrundstück errichtet werden. Derzeit sieht die NÖ Bauordnung pro Wohnung verpflichtend 1 Stellplatz vor; dies wird auf 0,8 Stellplätze pro Wohnung reduziert !.

Als Ausgleich dafür, sind mehr (drei) Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit vorgesehen.

Nachdem ich das nicht glauben konnte, habe ich am 23. Juni die Gemeinderatssitzung besucht, in der dann tatsächlich mehrheitlich von ÖVP und Grüne und NEOS beschlossen wurde, die bisherige Anzahl von Stellplätzen von 1 auf 0,8 pro Wohnung zu reduzieren!

Offensichtlich glaubt und hofft die Stadtkoalition, ÖVP und Grüne auf diese Weise die Anzahl der Privatfahrzeuge reduzieren zu können. Dabei kann es sich aber meiner Meinung nach, nur um ein (grünes?) Wunschdenken handeln.

In heutiger Zeit, wo fast in jedem Haushalt bereits zwei Fahrzeuge vorhanden sind und die Stellplatzanzahl auf eigenem Grund in vielen Gemeinden erhöht wird, glaubt man in Baden das Rad der Zeit zurückdrehen zu können. Übrigens – auch E-Mobile benötigen Abstellplätze!

Auch bei Vorhandensein von attraktiven, öffentlichen Verkehrsmitteln, die sicher für den täglichen Berufsverkehr wichtig sind, wird das Privatfahrzeug seinen Stellenwert behalten. Und dafür sind die Stellplätze auf Eigengrund unverzichtbar! Sind sie jedoch dort nicht, oder in nicht ausreichender Zahl vorhanden, werden die Fahrzeuge dann eben auf öffentlichen Verkehrsflächen stehen und dort alles verparken. Zahlreiche negative Beispiele davon gibt es ja bereits in Baden.

Im Übrigen halte ich das gesamt Projekt „Spitalsgärten“ aus städtebaulichen Gründen unvertretbar: vermutlich 270 Wohneinheiten (die genaue Anzahl konnte oder wollte niemand nennen!) bedeuten 800 bis 1000 Bewohner und ca. 400 bis 500 Autos, davon nur ca. 80 Prozent auf dem Baugrundstück!

Die beabsichtigten Änderungen der derzeit gültigen Bebauungsvorschriften lassen ebenfalls Schlimmes befürchten, zum Beispiel höchst zulässige Gebäudehöhen bis 16 Meter oder hohe Bebauungsdichte.

Euphorisch wurde das gesamte Bauvorhaben besonders von den Grünen (!) gepriesen, aber auch (mehrheitlich) von ÖVP und NEOS unterstützt.

Wolfgang Pristou, Baden