Wer sich die Übertragung der Gemeinderatssitzung vom 24. Februar angesehen hat, wunderte sich wohl über den überlangen Feldzug zur Verteidigung bzw. Rettung der Straßentafel der Hitler bejubelnden Literatin Maria Grengg. Sowohl ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer als auch FPÖ-Gemeinderat Werner Friedl legten sich lange und wortreich für Grengg und – noch schlimmer – für den von ihr bewunderten, aber als Kriegsverbrecher verurteilten Nazigeneral Alexander Löhr ins Zeug. Dabei wurde auch der längst verstorbene Bürgermeister Franz Wilhelm (Stadtchef 1955 – 1969) zitiert, welcher Grengg neben anderen damals trotz ihrer Nazigesinnung ehrte.

Zufall? Sehr gut erinnere ich mich an 1955. Damals gab es nach der Gemeinderatswahl eine Siegesfeier von Burschenschaftern vom Haus Alauntalstraße 14 für Wilhelms ÖVP-FPÖ-Wahlgemeinschaft. In diesem Haus wohnte wie meine Eltern auch SPÖ-Bürgermeisterkandidat Nationalrat Rudolf Appel. Die rechte Truppe kam abends mit brennenden Fackeln und dem gebrüllten Schlachtruf „Und wir haben doch gesiegt!“ Dies wurde von meinen Eltern wegen ihrer Erfahrungen im Austro- und Nazifaschismus und mir als damals Sechsjährigen als sehr bedrohlich empfunden.

Mein sicher nicht feiger Vater meinte: „Licht aus und nicht am Fenster zeigen!“ Ich frage mich heute, nach 66 Jahren: Ziehen jetzt ÖVP und FPÖ wieder gemeinsam in die kommende Wahlschlacht für 2022. Wollen sie 2022 so wie 1955 gemeinsam den Bürgermeister zurückerobern? ÖVP und FPÖ hatten ja schon 2017 die gemeinsame Abhaltung der Nationalrats- und Gemeinderatswahl in der Hoffnung auf einen „Kurz-Effekt“ durchgesetzt.

Diese ÖVP-FPÖ-Gemeinsamkeit demonstrierten sie am 24. Februar auch schon am Sitzungsbeginn bei einem FPÖ-Dringlichkeitsantrag zum Stadtbus. Der wurde von der FPÖ mit der unwahren Behauptung eingebracht, der zuständige Stadtrat habe eine Ausschussbehandlung des Themas abgelehnt. Der Antrag war unnötig und eine Provokation, denn der Ausschusstermin betreff Stadtbusverbesserungen stand schon fest.

Nach all den millionenteuren Skandalen unter ÖVP-Bürgermeistern (Bürgerspital, überteuerter Grundstücksankauf in der Au, Gebäude und Firmenverkäufe, …) möge unsere Stadt vor einer solchen Neuauflage bewahrt werden!

KLS-Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer, Krems-Egelsee