Baden am besten Weg zur Besucherunfreundlichsten Stadt.

Wie lange benötigt ein Erwachsener durchschnittlich um einen Kaffee zu trinken und ein Stück Torte zu essen? Welche Gewerbezulassungen braucht man für die Inbetriebnahme eines privaten Shuttleservice? Mit diesen Fragen werden wir uns bald beschäftigen müssen als Badener Stadtbürger.

Stellen sie sich vor, sie wollen im Herbst zum Geburtstag ihres Kindes die Verwandtschaft einladen. Endlich wieder ist es möglich. Nach gefühlt unzähligen Lockdowns mit Ausgeh- und Besuchsverboten, darf man sich wieder treffen. Doch so einfach wird es nicht.

Nicht mit dem geplanten Parkplatzkonzept der Stadtführung, denn damit werden ihre Lieben gleich so richtig zur Kassa gebeten. Die gebührenpflichtigen Zonen sollen so weit ausgedehnt werden, dass sich die dadurch erhofften Einnahmen so richtig rechnen, für die Stadtregierung natürlich. Straßen, die absolut kein Parkproblem haben, werden zur Problemzone gemacht.

Also, entweder sie schicken gleichzeitig mit der Einladung zum Geburtstagsfest einen Parkschein mit, und wissen dann auch schon, wie lange der Besuch bleiben kann. Bis der Parkschein abläuft. Gemütlich ist etwas Anderes, oder? Sie können aber auch die Verwandtschaft in einer Gebührenfreien Parkplatzzone versammeln, um sie dann mit ihrem Shuttlebus abzuholen, und zu Ihrem Haus zu bringen.

Es bleibt zu hoffen, dass alle Gäste möglichst zeitgleich nach Hause gehen wollen. Andernfalls sind sie ständig mit dem Shutteln beschäftigt und versäumen so die Feier. Sie müssen dann halt an einem anderen Tag nachfeiern. Also, wieder ohne Oma & Opa, aber das kennen wir ja schon. Kurz gesagt und lange darüber nachgedacht, dieses Konzept ist die reinste Abzocke. Das sollten wir uns in Baden nicht gefallen lassen.

Mag. Nina Jakubowics, Baden