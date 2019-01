...Bedenklich ist besonders, dass er trotz der berechtigten Kritik, unter anderem des angesehenen Verfassungsrechtlers Bernd-Christian Funk, dass da „von Harmlosigkeit keine Rede mehr sein kann“, weiter auf der Richtigkeit seiner Äußerung beharrt. Treffend hat auch der renommierte Verfassungsrechtler Heinz Mayer gemeint, dass die praktischen Auswirkungen der Auffassung des Innenministers derzeit in Russland, China und der Türkei zu sehen seien.

Die Äußerung des Innenministers und die Reaktion seiner Parteikollegen auf die berechtigte Kritik beschämen mich als jemanden, der aus gutem Grund vor langer Zeit aus der Partei ausgetreten ist, sich aber in seiner Jugend aktiv für die FPÖ engagiert hat, um den damaligen Proporz und eben die Vermischung von Legislative (Gesetzgebung) und Exekutive (Vollziehung) zu beenden. Leider betreibt dies die nunmehr an der Regierung beteiligte FPÖ in ähnlicher Art und Weise weiter.

Von einem Regierungsmitglied und jemanden, der gemäß Parlaments-Homepage seit 1988 das Studium der Publizistik und Politikwissenschaften an der Universität Wien betreibt, kann wohl erwartet werden, dass er seine Worte in derart sensiblen Bereichen mit mehr Bedacht wählt. Es sei denn, er hat tatsächlich gemeint, was er gesagt hat. Das Gefährliche an der Äußerung des Innenministers ist, dass jemandem, der nicht das Studium der Rechtswissenschaften absolviert hat, die Brisanz der Äußerung nicht sofort ins Auge springt.

Sollte der Innenminister etwas anderes gemeint haben, wäre er gut beraten, sich das nächste Mal seine Wortwahl vorher zu überlegen. Derartige populistische Phrasen sind in der österreichischen Innenpolitik entbehrlich. Meine Empfehlung: Zuerst nachdenken und dann reden.

Rechtsanwalt Gerhard Angeler, Baden

Betrifft: Aktuelle Äußerungen von Innenminister Herbert Kickl.