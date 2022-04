Bahnhof-Zustand – ist ein Zustand

Langenzersdorf – der nagelneue Bahnhof ist eine Asphaltwüste. Der Zustand des Vorplatzes ist ein Zustand. Das Know-how, wie man diesen Platz gestalten hätte können, wäre vorhanden gewesen, doch unsere Entscheidungsträger haben es scheinbar nicht der Mühe wert gefunden, das Geld, mit dem sie am Bau beteiligt waren, sinnvoll einzusetzen.

Langenzersdorfer kommen nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Den Vorplatz ohne Gehsteige zu planen, ist schon sehr merkwürdig. Ist das in der Planung keinem aufgefallen? Fußgänger, insbesondere Kinder, müssen zwischen parkenden Autos zu den Bahnsteigen gehen, Unfälle sind vorprogrammiert. Es gibt keinen natürlichen Schatten und viel zu wenig Fahrradparkplätze. Die Folge wird sein, dass die Räder an Laternenmasten angebunden werden müssen.

Es ist zwar das Bauvorhaben der ÖBB, aber die Verantwortlichen unserer Gemeinde hätten mitentscheiden können. Es ist eine Bürgerinitiative in Planung, die privates Geld in die Hand nehmen will, damit Bäume nachgepflanzt werden können. Wenn die Gemeinde noch ein paar Löcher gräbt, hätten wir einen schönen Bahnhof, der ein Schmuck für unsere Marktgemeinde wäre und keine versiegelte Betonwüste.

Manfred Burger, Langenzersdorf

